Park Rozrywki Energylandia w Zatorze znów działa! Tłumy na wielkim otwarciu sezonu. Zobaczcie zdjęcia

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze znów działa! Tłumy na wielkim otwarciu sezonu

Godziny otwarcia Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w pierwsze dwa weekendy kwietnia czynny będzie w soboty i niedziele w godz. 10-18, w kolejne dwa weekendy od piątku do niedzieli w godz. 10-18. Natomiast od 29 kwietnia park będzie działać przez siedem dni w tygodniu w godz. 10-18. Od 22 maja nastąpi wydłużenie godzin otwarcia i wówczas z atrakcji będzie można korzystać od godz. 10 do 20.

Ceny biletów do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze

Aktualnie za normalny bilet wstępu do parku rozrywki należy zapłacić 179 zł. Bilet ulgowy (do 140 cm wzrostu oraz dla osób powyżej 65 roku życia) kosztuje 129 zł. Bilet dwudniowy to koszt 319 zł, natomiast ulgowy 229 zł. Prezentowany cennik biletów obowiązuje do 21 czerwca 2024 roku. W wakacje za bilet normalny trzeba będzie zapłacić 199 zł, natomiast za bilet ulgowy 149 zł.