Pandemia koronawirusa pomaga... policji łapać przestępców

Policjanci z powiatu krakowskiego interweniując w sprawie braku maseczki natrafili na trop narkotykowej sprawy. Okazało się, że lokator jednego z zatrzymanych był poszukiwany listem gończym.

3 lutego 2021 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, podczas patrolu w Skawinie zauważyli mężczyznę niestosującego się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Po zwróceniu mu uwagi 44-letni mieszkaniec Skawiny natychmiast założył maseczkę, jednak niepokój policjantów wzbudziło jego nerwowe zachowanie. Okazało się, że mężczyzna miał przy sobie porcję metaamfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i policjanci przeszukali miejsce jego zamieszkania, natrafiając na kolejną porcję tego narkotyku. Policjanci ustalili, że narkotyków udzielił mu 27-latek ze Skawiny i udali się do niego na przeszukanie. Tam również znaleźli metaamfetaminę. W mieszkaniu 27-latka policjanci zastali też 58-letniego współlokatora. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 58-latek jest poszukiwany listem gończym do odbycia 3-miesięcznego aresztu w związku z zastosowanym wobec niego środkiem zapobiegawczym w sprawie o niepłacenie alimentów. 58 latek został także zatrzymany i doprowadzony przez policjantów do aresztu śledczego.