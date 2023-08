Palce diabła pod Krakowem. Niezwykły i rzadko spotykany grzyb znaleziony w Lesie Bronaczowa. Okratek australijski wygląda jak ośmiornica!

Pan Wojtek znalazł tego rzadko spotykanego grzyba zupełnie przypadkiem. Wybrał się z psem na spacer w do Lasu Bronaczowa w okolicach Krakowa i takiego znaleziska się nie spodziewał:

Na grzyba natrafiłem w trakcie popołudniowego spaceru z psem. W Lesie Bronaczowa bywam często z uwagi na urokliwy charakter tego miejsca. Grzyb rósł przy szutrowej ścieżce, przecinającej środek lasu. W pierwszej chwili myślałem, że to lekko zwiędły kwiat leżący obok drogi. Po chwili jednak zorientowałem się, że to rzadki grzyb znany jako „palce diabla”. Dowiedziałem się o nim od mojej partnerki Ani, która jest zapaloną grzybiarką. Zawsze chciała znaleźć tego grzyba, tymczasem ja znalazłem go dla niej.