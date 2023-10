Ozdobne gorsety, pióra, brokat. W Krakowie odbędzie się jedyne w swoim rodzaju show

Prague Burlesque to grupa na co dzień związana z Teatrem Królewskim w Pradze, która odnosi ogromne sukcesy w całej Europie. Ich cotygodniowe show wyznacza nowe trendy w kabaretowej rozrywce. W Krakowie w rolach głównych wystąpią m.in. Miss Cool Cat, Michelle Marvelous, Coca Valente, Monina, drag-queen Janny Jill, fantastyczne Ritzy Dancers oraz Sonny Vargas.

Burleska to forma sztuki, której korzeni można szukać w XVIII wieku. Początkowo była ona pastiszem i odpowiedzią na przedstawienia operowe, później dopiero pojawiły się w niej elementy subtelnego striptizu oraz innych środków scenicznego wyrazu. Współcześnie burleska to połączenie erotyzmu, humoru i tańca, mocno inspirowane francuskim i niemieckim kabaretem. Wszystkie ruchy i gesty są bardzo starannie wykonywane, dlatego też pokaz pełen jest elegancji i kunsztu. Wielu osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn przychodzi na burleskę, by podziwiać piękne stroje i zachwycające choreografie.