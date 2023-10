Owce wracają z hal. Rozpoczynają się redyki. To najstarsza tradycja pasterska

Nadeszła jesień, sezon wypasu owiec i prawdziwych oscypków już powoli się kończy. Na Podtatrzu, gdzie przez lato wypasane były dziesiątki tysięcy owiec, bacowie powoli szykują się na powrót ze stadami do domów. To będzie nie byle jaki powrót. Na ten dzień przygotowują się bacowie i juhasi. Bowiem sprowadza owce ubrani w tradycyjne góralskie stroje przy tym z ze śpiewem bacowskim na ustach.

Setki, a czasami nawet tysiące owiec pędzone ulicami wsi to spektakularne widowisko, które z ciekawością obserwują mieszkańcy oraz turyści. I tak m.in. redyk w Szczawnicy - jeden z największych na Podtatrzu, gromadzi rzesze turystów, którzy podziwiają jak zwierzęta zalewają ulice tego pienińskiego miasteczka. Na to wydarzenie wielu z nich specjalnie przyjeżdża co roku. Kto będzie miał szczęście i spotkać po drodze pędzone stado - może liczyć na tradycyjną redykołkę, czyli upominek przeznaczony przede wszystkim dla dzieci oraz gaździny i gazdów odbierających na osodzie owce.