„Owady i ludzie” spotkają się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Będzie można zobaczyć kolekcję roślin owadożernych

Kolekcje żywych owadów krajowych i egzotycznych

W dniach od 2 do 4 czerwca br., w godzinach od 10:00 do 16:00, w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46), odbywać się będą XXI Ogólnopolskie Dni Owada. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Owady i ludzie”. Uroczyste otwarcie zaplanowano na piątek, na godzinę 10:00.