Otwarte serca krakowian. Trwają zbiórki darów, uchodźcy znajdują tu schronienie

Na stadionie dary są zbierane w tygodniu od godziny 12 do 18, a w weekend od 9 do 15, aż do odwołania. Co obecnie przynosić na stadion? Urzędnicy wyliczają, że najbardziej potrzebne są: żywność, nowa bielizna, środki higieny osobistej, chemia domowa i podstawowe leki. Są to rzeczy, którymi teraz można wesprzeć uchodźców, którzy znaleźli się w Krakowie. Prowadzący miejską zbiórkę pilnie potrzebują ponadto folii stretch, taśmy i nożyków - do pakowania darów.

Zbierane są także podstawowe leki, które można kupić w aptece bez recepty: środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na przeziębienie, kłopoty żołądkowe itp. Potrzebne są także bandaże, plastry, opatrunki jałowe. Należy przynosić opakowania pełne i nieotwierane, z aktualną datą ważności. Hurtownie farmaceutyczne, które są w stanie wesprzeć potrzebujących bardziej specjalistycznymi lekami, proszone są o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta pod adresem mailowym: [email protected]