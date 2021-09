Ostrzeżenie dla Małopolskiego 17.09.2021 12:00, Intensywne opady deszczu

Ostrzeżenie RSO: INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Obowiązuje od: 17.09.2021 12:00 do: 17.09.2021 15:00

Województwo małopolskie powiaty: gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski i Tarnów.

Obserwowane i prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 20 mm do 30 mm, od godzin porannych do końca ważności ostrzeżenia suma opadów może osiągnąć od 45 mm do 60 mm.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.