Ostatni rocznik księży wyświęconych przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 roku przechodzi na emeryturę Aleksandra Łabędź

Większość księży Archidiecezji Krakowskiej, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę, należą do ostatniego rocznika wyświęcanego przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 r.

Podczas uroczystej mszy świętej, która została odprawiona 26 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej głos zabrał rektor seminarium, ks. Michał Kania, który podkreślał, że w tym dniu zebranych gromadzi wdzięczność. Dodał również, że wszyscy zgromadzili się w duchu radości i wdzięczności za wszelkie dobro, które stało się udziałem Archidiecezji Krakowskiej za przyczyną księży emerytów. – Wasza obecność, służba, modlitwa i doświadczenie są bardzo potrzebne Kościołowi krakowskiemu. Dziękujemy za wszystkie lata służby dla Kościoła i modlimy się, by nie zabrakło wam sił, by dalej służyć – powiedział. W uroczystej mszy św. brali udział księża Archidiecezji Krakowskiej, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę i należą do ostatniego rocznika wyświęconego przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 r.