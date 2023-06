Osiem wariantów nowej zakopianki i trzypasmowa autostrada z Wrocławia do Tarnowa

- Rozbudowa o trzeci pas autostrady A4 na odcinku od Wrocławia do Tarnowa znalazła się w Programie Budowy Dróg Krajowych. Już jest przygotowywana dokumentacja dotycząca rozbudowy o trzeci pas ruchu odcinka południowej obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 od węzła Balice do ulicy Kąpielowej - informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Poszerzą także obwodnicę Krakowa

Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad obejmuje okres do 2030 roku z perspektywą 2033 roku. Jest więc plan, by w ciągu najbliższych lat autostrada A4 na odcinku z Wrocławia przez Kraków do Tarnowa została rozszerzona o trzeci pas.

Ta trasa przebiega też przez obwodnicę Krakowa. Podczas spotkania rozmawiano również o tym, aby rozważyć, by na odcinku od węzła Balice do węzła Opatkowice w przyszłości w jednym kierunku można było jeździć nawet nie po trzech, a czterech pasach w każdym kierunku. Uzasadnienie było takie, że z tego odcinka oprócz przejazdów tranzytowych między miastami już teraz wielu kierowców korzysta także do podróży w ruchu lokalnym.