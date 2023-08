Opera Krakowska zaprasza na sierpniowe spektakle. Na scenę powraca „Traviata” Giuseppe Verdiego

Apartamenty Violetty. Trwa zabawa. Gastone przedstawia gospodyni młodego Germonta, który od dawna chciał ją poznać. Namawia Alfreda, by wzniósł toast, ten proponuje wypić za zdrowie miłości, a Violetta proponuje toast za przyjemności, bo cóż bez nich warte jest życie. Potem zaprasza na tańce, choć sama nagle źle się poczuła. Zatroskany Alfredo błaga, by uważała na siebie, Violetta jednak nie pozwala nikomu wtrącać się do swojego życia. Alfredo kocha ją i wierzy, że nadejdzie szczęśliwy dzień, w którym ona odwzajemni mu uczucie. Violetta obiecuje jedynie przyjaźń i radzi, by o niej zapomniał.

„Traviata”, której pierwowzorem była „Dama kameliowa” Aleksandra Dumasa syna, to historia o upadłej kobiecie, luksusowej paryskiej kurtyzanie i jej zbawieniu poprzez ofiarę miłości i śmierci.