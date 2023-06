Opera Krakowska zaprasza na koncerty w Ogrodzie Botanicznym

Jedyna w takiej formule tradycja, niecodzienny, stworzony przez naturę anturaż, wspaniali artyści oraz muzyka najwyższej próby twórczej i wykonawczej.

W repertuarze znajdą się najpiękniejsze melodie, które wyszły spod pióra J. Straussa II, F. Lehára czy E. Kálmána, do tego muzyczne niespodzianki z repertuaru musicalowego, filmowego i estradowego, czy też pełne gorącego słońca pieśni neapolitańskie. Usłyszymy zatem: „Ach, jedź do Varasdin” z „Hrabiny Maricy”, „Artystki z Variete” z „Księżniczki czardasza”, „Gdybym był bogaczem” ze „Skrzypka na dachu”, „New York, New York”, „Przetańczyć całą noc” z „My Fair Lady”, a nawet „Nie bądź taki szybki Bill”.

Na scenie Ogrodu Botanicznego wystąpi aż ósemka znanych i zawsze gorąco oklaskiwanych przez krakowską publiczność solistów: Magdalena Barylak Agnieszka Kuk Paula Maciołek Karin Wiktor-Kałucka Krzysztof Kozarek Adam Sobierajski Michał Kutnik Sebastian Marszałowicz Solistom będą towarzyszyć zespoły Opery Krakowskiej: Orkiestra, Chór i Balet. Całość poprowadzi maestro Zbigniew Graca.