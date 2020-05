Odmrażanie zwiedzania. Można znów wdrapać się na Wieżę Ratuszową i zajrzeć do Smoczej Jamy [ZDJĘCIA]

Od wtorku (12 maja) ponownie otwarta jest Wieża Ratuszowa na Rynku – oddział Muzeum Krakowa. Odwiedziny na wieży oznaczają wspinaczkę po 110 stopniach (jak podpowiadają muzealnicy - może ona z powodzeniem zastąpić porcję ćwiczeń fizycznych), by na górze, z okien 700-letniego zabytku, móc podziwiać panoramę Krakowa. Pierwszych chętnych nie zabrakło już w dniu otwarcia.

Wieża Ratuszowa jest udostępniana dla zwiedzających we wszystkie dni tygodnia - w poniedziałki od godz. 11 do 15, a od wtorku do niedzieli od 11 do 18. Ostatnie wejście - na 30 minut przed zamknięciem. Obowiązuje specjalny regulamin, w związku z trwającą epidemią COVID-19. Jednorazowo w Wieży Ratuszowej może przebywać do 20 osób zwiedzających. Wymagane są maseczki, należy zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin), a wraz z kupowanym biletem dostaje się silikonowe rękawiczki ochronne, w których trzeba pozostać przez cały czas zwiedzania (m.in. dlatego, że przy wspinaczce na górę korzysta się z łańcuchów do przytrzymywania się). Bilety normalne kosztują 12 zł, ulgowe - 8 zł.