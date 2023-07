Odłącz się od smartfona. Czy korzystanie z technologicznych gadżetów podczas urlopu może zepsuć wakacyjne przeżycia?

Smartfony zatruwają nam wakacje

Raport opublikowany na portalu tur-info.pl ujawnia, że wakacyjny wypoczynek wiele osób przerywa częstym zaglądaniem w ekran telefonu. Według raportu, aż 71 proc. badanych wyciąga smartfon od 2 do 5 razy na godzinę podczas wakacji, co daje wynik aż 80 razy dziennie. W ciągu dnia ekran smartfona jest odświeżany niemal bez przerwy. Nawet na krótki odpoczynek na łonie natury nie potrafimy oderwać się od elektroniki. Co więcej, wiele osób sprawdza także służbowe telefony, nie pozostawiając miejsca na pełny relaks.

Podczas wakacji sięgamy po smartfony od 2 do aż 5 razy na godzinę. Spectral/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Wakacje powinny być czasem na oderwanie się od codziennych obowiązków, ale nie tylko dorośli mają problem z utrzymaniem równowagi między światem rzeczywistym a światem online. Dzieci także spędzają dużo czasu przed ekranem smartfona, a niektóre z nich nawet do 5 godzin dziennie. To alarmujące dane, które powinny skłonić do refleksji nad wpływem elektroniki na nasze życie.