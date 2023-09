Od wtorku podróż z Krakowa do Warszawy będzie trwała krócej. Otwierają ważny odcinek trasy S7

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać 30 minut

O nowej organizacji ruchu po otwarciu S7 Moczydło – Miechów pisaliśmy kilka tygodni temu. Pokazaliśmy wtedy, jak zamierzamy zorganizować ruch pojazdów na węźle Miechów do czasu oddania do użytku kolejnych 5,3 km S7 prowadzących do węzła Szczepanowice. Dziś podajemy informacje, jak zorganizujemy przeniesienie ruchu ze starej DK7 na nową S7. Takie „przełożenie” zajmie ok. 30 minut. Dlatego też w dniu otwarcia S7 Moczydło – Miechów na początku i końcu nowego odcinka wystąpią pewne utrudnienia, odczuwalne przede wszystkim na obwodnicy Książa Wielkiego i w Moczydle.