Od września znowu nie będą kursować pociągi do Zakopanego. To już ostatni etap modernizacji kolejowej zakopianki

- Po wakacjach rusza kolejny etap prac na kolejowej zakopiance. Zgodnie z harmonogramem od 1 września ruch pociągów na linii do Zakopanego zostanie wstrzymany. Będzie to zarazem ostatnia przerwa podyktowana remontem- mówi Dorota Szalacha z zespołu prasowej PKP PLK.

Do końca 2023 roku ma zakończyć się praca w ramach całego projektu modernizacji linii kolejowej na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane.

Przerwy w kursowaniu pociągów związane są z modernizacją linii kolejowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki i dalej do Zakopanego. Prace remontowe prowadzone są w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane”. PKP PLK przeznaczyło na to zadanie przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.