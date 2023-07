Od dziś w całym Krakowie obowiązuje nocna prohibicja! Nowe zasady dla sklepów. W jakich godzinach nie kupimy alkoholu?

-Z dobrowolnych deklaracji przedsiębiorców wynika, że całodobową sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) prowadzi ok. 300 punktów sprzedaży na terenie całego miasta, co stanowi ok. 20 proc. łącznej liczby punktów sprzedaży detalicznej (ok. 1493 sklepów). W 2022 r. udział sprzedaży detalicznej alkoholu (sklepy) w ogólnej wartości sprzedaży alkoholu w Krakowie wynosił ok. 68 proc. - informuje nas Anna Latocha.