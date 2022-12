Oczyszcza się w piosenkach z emocji. Natalia Szroeder zaśpiewa 11 grudnia w krakowskich Fortach Kleparz

Wychowała się w małej miejscowości na Kaszubach – Parchowo. Jej dziadek prowadził ludowy zespół Modraki, a tata był założycielem teatru Dialogus. Nic więc dziwnego, że mała Natalia garnęła się do sceny niemal od urodzenia. Podczas jednego z takich popisów wypatrzył ją ktoś z produkcji „Od przedszkola do Opola” i dziewczynka zaśpiewała w programie, mając zaledwie cztery lata. Tak na poważnie zadebiutowała jednak dopiero jako nastolatka, publikując w serwisie YouTube własne piosenki, wykonywane w języku kaszubskim.

- Było to dla mnie zupełnie naturalne. Zaczęłam podchodzić do tego jak do misji. Chciałam pokazać moim rówieśnikom, że tradycja to coś bardzo ważnego i fascynującego. Wszędzie, gdzie mogę, staram się podkreślać moje pochodzenie. Dużo się mówi w mediach o góralach czy Ślązakach – a o Kaszubach bardzo niewiele – tłumaczy nam wokalistka.