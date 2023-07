Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy w Krakowie. Jest nagranie

Akcja z kanału stop cham

"Kierowca jechał wężykiem oraz hamował bez powodu. To skłoniło autorów nagraniea do sprawdzenia kierowcy. Kierowca uważał, że zatrzymanie jest bezzasadne, choć ledwo trzymał się na nogach. Chciał jechać dalej i kazał nam „ [email protected] $%^&*” Dlatego też został spacyfikowany na ziemię. W trakcie rozmowy z policją sprawca wydmuchał ponad 2 promile alkoholu. Został zabrany na komisariat a jego pojazd został zabezpieczony" - piszą autorzy nagrania.

Kara za jazdę pod wpływem alkoholu

Przypominamy, że jazda w stanie nietrzeźwości to przestępstwo. Zgodnie z zaostrzonymi przepisami, kto znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto przepisy podwyższyły dolną i górną granicę na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów, z 1 roku na 3 lata i z 10 na 15 lat. Recydywistom prawo jazdy zabierane jest dożywotnio. Wprowadzono również obowiązkowe kary finansowe dla kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości. Niezależenie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł. Świadczenia te trafiają na konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.