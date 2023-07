Obserwuje opady deszczu, wykrywa trąby powietrzne. Radar w małopolskiej Brzuchani przechodzi na emeryturę. Zastąpi go nowszy

W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówią, że radary meteorologiczne służą do obserwacji opadów deszczu. Najbardziej nowoczesne pozwalają określić kierunek i prędkość przepływu powietrza.

- W miejsce starego zostanie zainstalowane nowe urządzenie. Nowy radar w Brzuchani będzie urządzeniem o podwójnej polaryzacji fali - mówią w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak działa radar? Wysyła on do atmosfery falę elektromagnetyczną, której część odbija się od kropel wody czy płatków śniegu. Następnie wraca ona do urządzenia, pokazując w jakiej odległości znajduje się opad. - Aby zeskanować jak największą objętość atmosfery, radar wysyła wiązkę pod wieloma kątami. Jego antena cały czas się obraca, dzięki temu możliwe jest utworzenie mapy opadów - tłumaczy IMGW.