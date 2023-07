O takich sukcesach trzeba mówić! Uczeń V LO w Krakowie przywiózł medale z Japonii i Szwajcarii

- O tym, że zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej szkół średnich jest dużym osiągnięciem nie trzeba nikogo przekonywać. Znalezienie się w jeszcze węższym gronie - laureatów olimpiady - jest powodem do wyjątkowej dumy zarówno dla ucznia, jak i jego szkoły. Natomiast zakwalifikowanie się do kilkuosobowej reprezentacji Polski na jedną z Olimpiad Międzynarodowych jest osiągnięciem wybitnym, będącym zawsze ukoronowaniem ciężkiej pracy ucznia i jego nauczycieli. Na tych najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursach przedmiotowych spotykają się bowiem najlepsi zawodnicy z całego świata. Ci z nich, którzy najlepiej poradzą sobie z zadaniami mają szansę zdobyć jeden z medali - pisze w komunikacie na swojej stronie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.