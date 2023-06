Nowym dyrektorem Muzeum AK ma być Jarosław Szarek, historyk, były prezes IPN

Ogłaszając konkurs, krakowski magistrat zapowiadał, że kandydata na dyrektora wybierze komisja konkursowa. Ostateczną decyzję w sprawie powołania wyłonionego w konkursie kandydata oraz szczegółów dotyczących warunków zatrudnienia podejmie prezydent Krakowa po uzgodnieniu z marszałkiem województwa małopolskiego. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dyrektor zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat.

Organizatorami Muzeum AK są gmina Kraków i Województwo Małopolskie. Potencjalni kandydaci na stanowisko dyrektora muzeum mogli składać wnioski o przystąpienie do konkursu do 20 kwietnia. Od kandydatów miały być wymagane m.in. zdolności menadżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami. Ważne miało być także doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania wystaw muzealnych lub wydawnictw poświęconych historii Polski (okres 1918-1989, ze szczególnym uwzględnieniem lat okupacji niemieckiej i II wojny światowej na ziemiach polskich 1939–1945).

Zdaniem komisji - co zapisano w uzasadnieniu wyboru kandydata - dr Jarosław Szarek przedstawił najbardziej interesujący autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej Muzeum AK w Krakowie.

Następnie w głosowaniu jawnym komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum AK - dra Jarosława Szarka. Otrzymał on 10 głosów, podczas gdy dr Paduchowski ani jednego. Jedna z osób z komisji (Małgorzata Koszarek, prezes Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej) wstrzymała się od głosu.

"Udowodnił też znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury. Kandydat wybrany przez Komisję odznacza się dużymi zdolnościami menadżerskimi oraz organizatorskimi, a także umiejętnością zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji - zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich. Kandydat wykazał się znakomitą

wiedzą historyczną, szczególnie w zakresie historii Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego" - czytamy w protokole z posiedzenia komisji.

Jarosław Szarek (ur. 1963 w Czechowicach-Dziedzicach) to historyk, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 1981 współpracował z lokalną "Solidarnością" w Czechowicach-Dziedzicach. W stanie wojennym zajmował się m.in. dystrybucją i drukiem wydawnictw drugiego obiegu, uczestniczył w pomocy internowanym i więzionym. W latach 1985-89 był drukarzem Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego (pomysłodawcą wydawania pisma "Solidarni") oraz współpracownikiem Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Czechowicach-Dziedzicach. W latach 2009-12 był członkiem rady programowej Radia Kraków. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia ukończył w 1991 r.). Stopień doktorski z historii uzyskał na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w 2011 r. na podstawie pracy pt. "Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec młodzieży akademickiej Krakowa w latach 1970–1980", przygotowanej pod kierunkiem Ryszarda Terleckiego. W latach 1992-97 był pracownikiem dziennika "Czas Krakowski", następnie publikował też m.in. w "Gazecie Polskiej", "Nowym Państwie", "Gościu Niedzielnym", "Dzienniku Polskim", "Naszym Dzienniku", tygodniku "Źródło" (członek redakcji). Od 2000 roku pracownik Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, autor artykułów naukowych, popularnonaukowych, wystaw historycznych, warsztatów dla nauczycieli i młodzieży itp. W lipcu 2016 roku Sejm RP wybrał go na stanowisko prezesa IPN. Jarosław Szarek pełnił tę funkcję do 22 lipca 2021 roku.