Nowy żłobek na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie - ogłoszono przetarg

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Jana Machowskiego, rzecznika prasowego Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie: - "Żłobek powstanie przy ul. Wadowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Glinik. Będzie to budynek , zaprojektowanym na rzucie zbliżonym do kwadratu i tak usytuowany, aby zapewnić optymalne warunki oświetleniowe dla maluchów. Na dwóch kondygnacjach przewidziano pomieszczenia dla ok. 50 dzieci, w tym 3 sale opieki, strefy zabaw i leżakowania, jadalnie, kuchnię, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i administracyjne. Kameralny budynek będzie miał łącznie ok. 564 m2 powierzchni użytkowej. Co ważnie, będzie wyposażony w panele fotowoltaiczne oraz wentylację z odzyskiem ciepła" - mówi Machowski.