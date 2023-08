Nowy singiel i teledysk nastoletniego krakowskiego piosenkarza Filipa Grodowskiego - "Świat Tobie Nic"

- "Świat Tobie Nic" to utwór, który traktuje o ludzkim egoizmie. Pragniemy zmian we współczesnym świecie, zapominając jednocześnie o tym, że proces ten zależy również od nas. Dajesz z siebie wszystko co tylko możesz, a nie dostajesz nic w zamian? Zajrzyjmy głębiej. To tam jest problem - mówi piosenkarz.