Nowy Sącz. Doda dała show na Miss Supranational 2022. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia Remigiusz Szurek

Każdy kto w piątkowy wieczór zdecydował się wybrać do Amfiteatru w Parku Strzeleckim nie miał czego żałować! Prócz wyborów Miss Supranational 2022, gdzie do rywalizacji stanęło 69 pięknych pań z całego świata, można było oglądać wokalne popisy jednej z najbardziej charakternych polskich wokalistek ostatnich lat, Dody. Nie zabrakło najnowszych piosenek z repertuaru kontrowersyjnej artystki, spore wrażenie na widzach zrobiła oczywiście barwna i żywiołowa oprawa. Piosenkarka zasiadała ponadto w jury piątkowego finału. Niektórzy twierdzą, że to 38-latka skradła całe show, a pomogła jej w tym różowa lateksowa sukienka podkreślająca kobiece kształty. Przypomnijmy, że najpiękniejszą kobietą świata wybrano Lalelę Mswane z RPA. Reprezentantka Polski Agata Wdowiak awansowała do czołowej dwunastki.