Nowy podatek turystyczny uderzy w podróżników w 2023 r. Gdzie zostaną wprowadzone opłaty? Turcja, Tajlandia, Norwegia i inne kraje

W grudniu zakończyły się prace nad projektem budżetu Norwegii na 2023 r. Zawarty w nim został projekt wprowadzenia nowego podatku turystycznego. Tym samym Norwegia stała się najnowszym krajem, który już niebawem zażąda od turystów dodatkowej opłaty.

Szczegóły tego, jak będzie działał nowy podatek turystyczny, nie są jeszcze znane. Opłata prawdopodobnie będzie powiązana z rachunkiem za nocleg. Władze Norwegii chcą, by podatek był doliczany automatycznie po przeskanowaniu tablic rejestracyjnych samochodów wjeżdżających do objętych opłatą stref. Możliwe, że będzie też doliczany do biletów komunikacji miejskiej, by objąć też turystów, którzy nie poruszają się własnymi samochodami.

Wiadomo też, że podatek turystyczny ma być przeznaczony na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury turystycznej Norwegii, przede wszystkim mniejszych miejscowości, zalewanych przez turystów, a także na ochronę przyrody, z której słynie ten północny kraj.