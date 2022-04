Nowy początek Luxtorpedy. Rockowa grupa prezentuje nową płytę - "Omega"

Kiedy Robert „Litza” Friedrich zakładał w 2010 roku Luxtorpedę, był już cenionym muzykiem. Miał za sobą współpracę z metalowcami z Acid Drinkers, ale też wielkie sukcesy Arki Noego oraz udział w supergrupie 2TM2,3, łączącej ostry rock z chrześcijańskim przekazem. Chciał jednak zrobić coś zupełnie nowego – i stała się tym współpraca z wokalistą Przemysławem „Hansem” Frencelem z hip-hopowej grupy Pięć Dwa, która zaowocowała powstaniem Luxtorpedy. „Omega” to już siódmy studyjny album zespołu.

- Jakiś czas temu po jednym z koncertów „Hans” zaproponował, aby nagrać album będący wiązanką czegoś, co nazywamy pieśniami bojowymi. Czyli mocna treść i maksimum energii - utwory po dwie i pół minuty, szybko i do przodu. Wszyscy polubili ten pomysł, dlatego gdy weszliśmy do studia i zaczęliśmy grać, nawet nie zorientowaliśmy się, że mamy gotowy materiał na nową płytę – opowiada „Litza”.