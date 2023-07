Nowy plac przed Wawelem cieszy się dużym powodzeniem. Salon Krakowa czy prowizorka? Piotr Tymczak

Półtora roku temu wprowadzono zmiany w organizacji ruchu pod Wawelem. To spowodowało, że przy ul. św. Idziego (u wylotu Plant) wygospodarowano miejsce na mały plac. Umieszczono tam ławki. Dzięki umeblowaniu ten salon miasta cieszy się dużym powodzeniem wśród krakowian i turystów. Zwracają uwagę, że stan nawierzchni pozostawia tam wiele do życzenia. Przejdź do GALERII, by ocenić, czy przestrzeń miejska w tym miejscu została odpowiednio zagospodarowana i umeblowana.