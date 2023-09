Nowy piłkarz Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach. Hiszpan Marc Carbo szybko stał się podporą drużyny "Białej Gwiazdy"

Marc Carbo - nowy hiszpański piłkarz Wisły Kraków

Marc Carbo Bellapart pojawił się w Wiśle jako ostatni z dotychczas pozyskanych Hiszpanów. Ma 185 cm wzrostu, urodził się 21 maja 1994 roku w miejscowości Salt. Piłkarską karierę zapoczątkował w młodzieżowych drużynach Girona FC, UE Quart i CEF Gironès-Sàbat, skąd trafił do AEC Manlleu. Kolejne kluby, w których zbierał doświadczenie to AE Cornellà del Terri i CE Farners, z którego to wrócił do Girony oraz CF Peralada, UE Llagostera, CF Badalona, Mérida AD.

Latem 2021 roku trafił do hiszpańskiego trzecioligowca San Fernando CD, a miniony sezon spędził w CD Lugo, gdzie zaliczył 29 występów na poziomie La Liga 2. To oznacza, że z biegiem lat uczynił spory postęp, bo podpisanie kontraktu na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy ma swoją wymowę. Nawet jeśli nie trwało to długo.