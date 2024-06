Nowości w rekrutacji na studia na UJ. Uniwersytet wykształci specjalistów od sztucznej inteligencji i dietetyków klinicznych

- To jest rekrutacja pod kątem 661. roku istnienia naszej uczelni. Jednocześnie minęło 130 lat, od kiedy pierwszy raz w Uniwersytecie w sposób oficjalny zaczęliśmy przyjmować panie - zwraca uwagę rektor elekt UJ prof. Piotr Jedynak. - Zdajemy sobie sprawę, że w szkolnictwie wyższym mamy do czynienia z różnymi wyzwaniami, w szczególności z niżem demograficznym. Statystyki liczby osób studiujących w tych miastach, w których są największe, wskazują, że spada liczba studentów. Jest to problem dla uczelni, ale również dla lokalnie zarządzających miastami. Z satysfakcją muszę odnotować, że w Uniwersytecie Jagiellońskim w ostatnich latach nie obserwujemy ubytku liczby studentów - stwierdził też rektor podczas konferencji prasowej dotyczącej rozpoczęcia rekrutacji.