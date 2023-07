Nowe wydanie „Bajek, opowieści i legend mariackich”. Lektura dla młodszych i starszych

- A zatem są! „Bajki, opowieści i legendy mariackie” w nowej odsłonie! To już druga ich edycja. Są stare i całkiem nowe (jeśli bajki mogą być nowe). Ich pisanie sprawia mi wiele radości. Ufam, że także dzieciom! Zapraszam do lektury wszystkich - młodszych i starszych. I niekoniecznie z Krakowa, bo wszak bajki mają przekaz uniwersalny. Ilustrowała przepięknie Katarzyna Fus. Wydawnictwo Biblos dziękuję za piękne ich wydanie – pisze Ewa K. Czaczkowska, autorka książki.

Pierwsza edycja książki została wydana przez wydawnictwo Znak. „Bajki mariackie” odniosły wówczas duży sukces, ponieważ zostały nagrodzone „Żółtą Ciżemką”, czyli nagrodą Biblioteki Kraków w IV edycji konkursu.

- Poprosiłem panią Ewę Czaczkowską, by do kolejnego wydania dopisała dwie historie. Pierwsza z nich to opowieść o tym, jak siłacz Andrzej Ciołek sobie tylko znanym sposobem wniósł na wieżę niższą kościoła największy ówcześnie w Krakowie dzwon Rycerski, nazywany także Półzygmuntem. Druga historia to wyjaśnienie tego, co dzieje się nocą za zamkniętymi drzwiami bazyliki Mariackiej. Tutaj mogę jedynie zdradzić, że okazuje się, iż nocą w bazylice śpiewają anioły. Pewnie i one również czasami włączają nam alarmy – opowiada archiprezbiter bazyliki Mariackiej ks. infułat dr Dariusz Raś.