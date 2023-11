Nowa linia nocna w Nowej Hucie oraz inne zmiany w komunikacji w Krakowie

Od nocy 9/10.11.2023 r. (czwartek/piątek) uruchomiona zostanie nowa autobusowa nocna linia 603, która kursować będzie po następującej trasie: Czyżyny Dworzec – Rondo Czyżyńskie, al. Pokoju, ul. Centralna, ul. Sołtysowska – Na Załęczu. Linia kursować będzie we wszystkie noce, realizując po 4 kursy w każdym kierunku, począwszy od godziny około 23:30 z końcówki Na Załęczu z częstotliwością co 60 minut.

"...Propozycja na pewno ma swoje wady – trasy „601” i „608” są trochę pokręcone. Czasowo jednak wypadają nie gorzej, a miejscami szybciej co obecna podróż „642”, i bez przesiadki. Co więcej, propozycja nie wymaga zwiększania kosztów ani liczby kursujących pojazdów, co jest ważne w kontekście obecnego kryzysu budżetowego i kadrowego. Zmiany są też łatwe do wprowadzenia, praktycznie z dnia na dzień – można by je wdrożyć szybko, a z czasem ew. poprawić gdyby znalazło się więcej środków.

Propozycję przez ostatnie dwa tygodnie poddawaliśmy ocenie mieszkańców na lokalnych grupach – i opinie były przeważająco pozytywne. Proszę zatem trzymać kciuki by ZTP przyjęło ją równie ciepło!..."

