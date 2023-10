Nowa ekranizacja „Chłopów” z rekordową widownią po weekendzie otwarcia w polskich kinach

Co Polacy sądzą o programie Przyjazne Osiedle - sonda

Dystrybucja w Polsce to pierwszy krok na długiej kinowej drodze „Chłopów”. Międzynarodowy agent sprzedaży New Europe Film Sales sprzedał film do ponad 50 krajów, m.in. Francji, Beneluksu, Niemiec, Korei Południowej, Skandynawii, Włoszech i Hiszpanii.

Film będzie miał także kinową dystrybucję w Chinach, co jest rzadkością dla filmów wyprodukowanych poza tym krajem. W Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii dystrybutorem został Sony Pictures Classic, w Wielkiej Brytanii Vertigo Releasing – uznane i ważne firmy w kinowej branży. Finalizowane są negocjacje z pozostałymi krajami azjatyckimi.

Wraz z premierą w kinach filmu "Chłopi" rusza przedsprzedaż ścieżki dźwiękowej, autorstwa L.U.C. i Rebel Babel Film Orchestra. Album trafi do sklepów 3 listopada. Dla kolekcjonerów dostępna będzie ekskluzywna wersja winylowa. Płytę można zamówić jeszcze przed premierą – link do zakupu.