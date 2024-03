Nordic walking do 12 km od Krakowa. Urokliwe ścieżki na weekend 30 - 31 marca

Szukasz nowych tras do nordic walking niedaleko Krakowa? Z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeśli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Krakowa na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 12 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking w pobliżu Krakowa

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 12 km od Krakowa. Sprawdź, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie. Przed marszem upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Krakowie. W sobotę 30 marca według prognozy pogody ma być 22°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Najfajniejsza trasa do biegania w obrębie Krakowa - 10 km Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,4 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podejść: 947 m

Suma zejść: 995 m Amatorom nordic walking z Krakowa trasę poleca Mateomateo Trasa dosyć oczywista dla biegających mieszkańców Krakowa. Bardzo ciekawa dla przyjezdnych. Po jej przebiegnięciu masz już odhaczone zwiedzanie większości zabytków w Krakowie :) Na trasie miniesz m.in. Kościół Na Skałce, Wawel, Smoczą Jamę, Klasztor Norbertanek, Mangha, Forum Przestrzenie. Idealna na bieganie latem, kiedy nie wieje od Wisły.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Getto oczami dziecka. Stella Müller-Madej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,24 km

Czas trwania marszu: 25 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 7 m Szlaki_Malopolski poleca trasę uprawiającym nordic walking z Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury opracowało projekt interaktywnych ścieżek edukacyjnych, zapoznających ze śladami dawnego krakowskiego getta. Projekt obejmuje 4 trasy tematyczne: „Z okien apteki. Krakowskie getto we wspomnieniach Tadeusza Pankiewicza”, „Oczami lekarza. Krakowskie getto we wspomnieniach Aleksandra Bibersteina”, „Śladami nastolatki. Krakowskie getto we wspomnieniach Haliny Nelken” oraz „Getto oczami dziecka. Stella Müller-Madej”.

Trwanie w realiach getta przedstawione zostało przez pryzmat wspomnień konkretnych osób, dla których getto było codziennością. Spacery opracowano w formule tzw. questingu, który można zaliczyć do alternatywnych form zwiedzania. Polega na podążaniu nieoznakowaną trasą i rozwiązywaniu szeregu zagadek czy też zadań, do których prowadzą odpowiednie wskazówki. Całość łączy pewna narracja, towarzysząca spacerowi. Niektóre treści nie są przekazywane wprost, a turysta szuka ich samodzielnie. Każda z zaproponowanych przez MHK tras opatrzona jest zdjęciami, cytatami oraz mapką służącą do realizacji kolejnych zadań.

„Getto oczami dziecka. Stella Müller-Madej”

„Dzielnica zamknięta” istniała w latach 1941-1943, a mury getta stały się granicą światów – granicą niesprawiedliwości, okrucieństwa i braku nadziei. Za murami znaleźli się ludzie odmienni etnicznie, o obcych obyczajach i religii, ale tak samo mający prawo do życia i szacunku, jak ci którzy wznieśli mury getta. Z aryjskiej strony wygnano także rodzinę Stelli Müller-Madej. Ta żydowska dziewczynka miała zaledwie 9 lat, gdy zamieszkała na terenie podgórskiego getta.

Świat widziany oczyma dziecka pełen jest emocji i barw. Dzieci bardziej patrzą sercem, niż chłodnym wzrokiem rozumu. Dziecku jeszcze bardziej niż człowiekowi dorosłemu towarzyszył strach, jeszcze większe niezrozumienie i poczucie krzywdy. Jak wielkim wyzwaniem musiał być dramat wojny dla rozwijającej się wrażliwości dziecka. Dzięki wspomnieniom Stelli możemy odtworzyć rzeczywistość dnia za murami. Pamiętnik relacjonuje rozmaite niewygody, troski i krzywdy, jakich ludzie doświadczali przebywając w tej odseparowanej strefie miasta. Zapiski dziewięciolatki ujawniają także emocje i uczucia ogarniające ludzi, będących świadkami brutalnych i dramatycznych scen, niejednej egzekucji i drastycznych wysiedleń.

Stella Müller-Madej w 1991 r. wydała pamiętnik z czasu okupacji. Książka doczekała się tłumaczenia na kilka języków i została doceniona jako wartościowe źródło informacji z tamtych lat.

Opracowanie: Katarzyna Nowak

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

🌲🌤️ Trasa nordic walking: bronowice małe Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,13 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 132 m

Suma zejść: 88 m Natka9519 poleca trasę mieszkańcom Krakowa

Nordic walking - co to?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.