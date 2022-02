Nominowany do Oscara dokumentalny film "Summer Of Soul" w Kinie Pod Baranami

Przez ponad pół wieku zapis tego wyjątkowego święta muzyki leżał w piwnicy pewnego producenta telewizyjnego i dopiero niedawno ujrzał światło dzienne, m.in. za sprawą niestrudzonego muzyka. W "Summer of Soul", debiutujący w roli filmowca Ahmir “Questlove” Thompson (czyli współzałożyciel hip-hopowej grupy The Roots), przypomina o tym niezwykłym wydarzeniu, które stało się świętem czarnej historii, kultury i mody.

"Summer of Soul" to nie tylko połączenie filmu muzycznego i dokumentu przybliżającego tamten festiwal, ale też niezwykłe świadectwo uzdrawiającej mocy muzyki, tak bardzo potrzebnej w niespokojnych czasach. W filmie znalazły się niepublikowane dotychczas występy takich artystów jak: Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension i wielu innych.