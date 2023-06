Nocny pościg w centrum Krakowa. Mężczyzna nagrywał części intymne kobiety

Straż Miejska niezwłocznie ruszyła w pościg za mężczyzną. Na szczęście sprawcę udało się błyskawicznie ująć.

Okazało się, że sytuacja miała miejsce obok punktu gastronomicznego przy Floriańskiej, gdzie wraz z koleżankami czekała na realizację zamówienia. Wtedy to nieznany mężczyzna podszedł do niej od tyłu i wykorzystując fakt, że miała na sobie luźne szorty, szarpnął za nogawkę do góry i zaczął filmować jej części intymne. Gdy zorientowała się, co się dzieje i zaczęła krzyczeć, mężczyzna uciekł.