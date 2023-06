Niedźwiedzia rodzina w Tatrach. Małe niedźwiadki z zaciekawieniem obserwowały ludzi [ZDJĘCIA]

Do spotkania doszło w ostatni poniedziałek. Przewodnik spotkał niedźwiedzicę z dwójką małych niedźwiadków.

- Do spotkania z niedźwiedzią rodziną doszło dziś około godz. 11.30. Zauważyliśmy je schodząc z Jaskini Raptawickiej. Pasły się jakieś 50-60 metrów od nas, powyżej 10-15 metrowej ściany skalnej. Na pewno słyszały a może też widziały nas wcześniej, więc my byliśmy zaskoczeni, a one nie – opisuje spotkanie Jan Krzeptowski-Sabała.