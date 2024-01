Niecodzienna historia w Biurze Rzeczy Znalezionych w Krakowie. Zgłosił się właściciel zgubionych 5 tys. złotych Ewa Wacławowicz

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Jakiś czas temu, miasto poinformowało, że do Biura Rzeczy Znalezionych na Wielickiej 28a w Krakowie trafiło 5 tys. złotych. Nie podano kto i gdzie dokładnie znalazł pieniądze, ale po tygodniu znalazł się ich prawowity właściciel. Co ciekawe, gotówka trafia tu częściej - tylko w 2023 było to ponad 40 tys. złotych i ponad 4 tys. euro.