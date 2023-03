Niebezpieczna sytuacja na al. 29 Listopada w Krakowie. Konie zaprzęgnięte do dorożki wpadły w popłoch Aleksandra Łabędź

Serwis "Stop Cham" opublikował całe nagranie z tego bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Facebook

Wbrew temu, że obecność koni w Krakowie to norma i zwierzęta są przyzwyczajone do ruchu ulicznego i samochodów, 24 marca na al. 29 Listopada doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dwa konie zaprzęgnięte do dorożki w pewnym momencie wpadły w popłoch. Woźnica bezskutecznie próbował je opanować. Zwierzęta zerwały się i pociągnęły za sobą dorożkę wprost na niżej osadzony, remontowy pas drogowy. Na nagraniu doskonale widać, że tylko cudem udało się uniknąć by dorożka nie przewróciła się na bok.