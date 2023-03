Nie żyje Ryszard Niemiec, były prezes MZPN, wieloletni redaktor naczelny Dziennika Polskiego, Tempa i Gazety Krakowskiej

- Odeszła niezwykła postać dziennikarstwa i sportu, nie tylko krakowskiego - podkreśla Jerzy Cierpiatka, były dziennikarz Tempa, a od 2005 roku sekretarz redakcji Futbolu Małopolskiego. - Został moim szefem dokładnie 40 lat temu, gdy nastąpiła zamiana na stanowisku naczelnych: Ryszard Niemiec przeszedł z Dziennika Polskiego do Tempa, a odwrotną drogę pokonał Edward Gretschel.

Jerzy Cierpiatka zauważa, że Ryszard Niemiec dokonał w tej gazecie sportowej, która początkowo ukazywała się jako dodatek do krakowskich dzienników, prawdziwej rewolucji. I nie chodzi tylko o to, że w ciągu dekady w miejsce dwóch wydań w tygodniu pojawiło się sześć.

- Tempo bardzo się zmieniło, przestało pełnić dla czytelnika role wyłącznie informacyjne - wspomina Jerzy Cierpiatka. - Gdy prof. Maciej Kwaśniewicz (pierwszy dyrektor Instytutu Socjologii UJ - przyp.) mówił na początku lat 80. ubiegłego wieku, że marzy mu się Tempo literackie, to zastanawialiśmy się: o czym on mówi? Ale wkrótce okazało się, że wiele z jego sugestii zostało wprowadzonych w życie i gazeta poszła w kierunku ambitnej publicystyki. Zaczęło się przed igrzyskami w Sarajewie od wspomnień olimpijskich komentatorów z najwyżej półki, jak Bohdan Tomaszewski czy Jerzy Mrzygłód, a kolejnym krokiem było pojawienie się na łamach felietonów prof. Wojciecha Lipońskiego. To był słuszny kierunek, Tempo pod wodzą Ryszarda Niemca stało się pismem wyjątkowym. Równie wielkie zasługi miał stojąc przez 28 lat na czele krakowskiego futbolu. To ewenement, nikt przed nim tego nie dokonał.