Naukowiec z AGH w Krakowie o Białych Morzach. "To ogromny kompleks składowisk odpadów, które zawierają m.in. metale ciężkie"

Co zawierają odpady na Białych Morzach? Naukowiec wyjaśnia

Dr Mariusz Czop z Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przekonuje, że Białe Morza to ogromny kompleks składowisk odpadów przemysłowych.

Odpady na Białych Morzach to mieszanina sody, soli kamiennej, wapna, węglanu wapnia i chlorku wapnia. - Te wszystkie substancje są łatwo rozpuszczalne i mogą powodować silne zasolenie wód podziemnych oraz tych w rzece Wildze. Zawierają także metale ciężkie i toksyczne pierwiastki śladowe, w tym szczególnie duże ilości glinu, boru, baru, potasu i strontu - wylicza naukowiec z krakowskiej AGH.

Dr Mariusz Czop przekonuje, że gdyby zgodnie z obowiązującymi przepisami zbadać odpady, to okazałoby się, że są to odpady niebezpieczne, które powinno się zdeponować na szczególnie dobrze zabezpieczonym składowisku, tak żeby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska i nie przenikały do wód powierzchniowych i podziemnych. Przypomnijmy, że grunt na Białych Morzach chce zbadać urząd miasta. Naukowiec AGH ma wątpliwości, czy badania planowane przez urzędników będą wystarczające.