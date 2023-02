Natalia Lubrano zaśpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej w Nowohuckim Centrum Kultury

W 2014 r. ukazał się album koncertowy "Live Sessions", zawierający zapis z koncertu Natalii Lubrano i Maćka Czemplika. Rok później Natalia Lubrano z zespołem The Lions została finalistką dziesiątej edycji programu „Must Be the Music. Tylko muzyka”.

Natalia Lubrano to piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, zaistniała się na polskiej scenie występami z zespołem Miloopa. Nagrała z nim cztery albumy. W 2012 r. ukazała się jej solowa płyta "R.E.S.P.E.C.T". W 2014 r. artystka otrzymała nagrodę publiczności Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu za brawurowe wykonanie piosenki „Wariatka tańczy”. Wystąpiła też w koncercie „SuperDebiuty” na 51. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Osiecka Jazzowa Trio to muzyczny projekt wrocławskiego muzyka, Krzysztofa Żesławskiego, współpracującego m.in. z zespołami Tax Free i Wolna Grupa Bukowina. Tym razem Krzysztof zaprosił do współpracy charyzmatyczną wokalistkę Natalię Lubrano, finalistkę programu "The Voice Of Poland".