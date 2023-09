Narodowe Czytanie 2023. Najpopularniejsza dziś lektura to "Nad Niemnem"

Co roku podczas akcji Narodowego Czytania Polacy wspólnie czytają dzieła z kanon polskiej literatury. Było "Wesele", "Lalka" i "Pan Tadeusz", w ubiegłym roku "Ballady i romanse". Tytułem, który w 2023 roku przywoła Narodowe Czytanie jest pozytywistyczna powieść Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem".

Na Narodowe Czytanie krakowian zaprosił Teatr Słowackiego. Na dziedzińcu Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 fragmenty powieści Orzeszkowej czytali: Tomasz Augustynowicz, Marta Waldera oraz Zuzanna Skolias.

Orzeszkową można było usłyszeć także w ogrodzie Biblioteki Kraków. Przy ul. Powroźniczej lekturę czytali Bożena Adamek, Alina Kamińska, Tomasz Wysocki i Maciej Maleńczuk.

"Nad Niemnem" to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Trzytomowy utwór przedstawia panoramę polskiego społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku, nawiązując również do czasów powstania styczniowego. Barwne opisy, bohaterowie i odwołania historyczne sprawiają, że powieść bywa porównywana do Mickiewiczowskiego "Pana Tadeusza".