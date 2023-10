Napad pod Krakowem. Grozili sprzedawcy nożem oraz zniszczyli towar Arkadiusz Maciejowski

Policjanci z Gdowa zostali wezwani do jednego ze sklepów spożywczych w powiecie wielickim, gdzie doszło do napadu. Dwóch mężczyzn groziło niebezpiecznym narzędziem sprzedawcy, natomiast jeden z nich uszkodził towar o wartości ok. 1 tys. zł. Działania gdowskich funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 35-letniego mieszkańca powiatu bocheńskiego oraz 35-letniego mieszkańca gminy Biskupice.