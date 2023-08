Najwyżej wycenianych piłkarzy w Małopolsce ma Cracovia. Wśród polskich graczy numerem jeden jest Michał Rakoczy

Taka sama kwota widnieje przy nazwisku Benjamina Kallmana. Reprezentant Finlandii jest napastnikiem mającym 25 lat, a więc tyle samo co Ghita. Trzeci piłkarz "Pasów" na poziomie 800 tys. euro i w tym samym wieku, co dwaj wymienieni, to Japończyk Takuto Oshima. Każdy z nich ma jeszcze potencjał do rozwoju, a co za tym idzie podniesienia swojej wartości rynkowej.

To samo dotyczy 24-letniego napastnika Cracovii Patryka Makucha (750 tys. euro) oraz - może nawet w największym stopniu - 21-letniego pomocnika Karola Knapa (700 tys.).

Tak wysokiej wyceny nie osiągnął żaden z piłkarzy Puszczy i Wisły Kraków. W tej pierwszej najcenniejsi zdaniem ekspertów transfermarkt są bramkarz Kewin Komar i ukraiński obrońca Roman Jakuba (obaj po 600 tys.), a w zespole I-ligowca na szczycie listy są Joan Roman Goku (450 tys.) oraz Kacper Duda, Mikołaj Biegański, David Junca i Eneko Satrustegui (wszyscy po 400 tys.).