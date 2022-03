Najpiękniejsze i oryginalne życzenia z okazji Dnia Kobiet 2022! Poznaj historię tego święta, a także listę prezentów, które będą trafione!

Pomysły na trafiony prezent z okazji Dnia Kobiet

Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet 2022!

Otworzyłaś oczka piękne

I pomyślałaś

Że pewnie zapomniałem

Złożyć Ci życzenia…

Wszelkiego powodzenia

W Dniu Kobiet nie tylko

Ale na co dzień!

***

Z bukietem róż dziś pragnę przyjść,

by złożyć Ci życzenia.

Pomyślność niech nie opuszcza Cię

i spełni wszystkie Twe marzenia! Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet!

***

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Ci

życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo

szczęścia, by w każdym dniu roku

uśmiech na twarzy Twej gościł tak samo

często jak w tym dniu.

Bądź zawsze szczęśliwa, złym losom

nieznana, uprzejma, czuła, tkliwa,

przez wszystkich kochana.

***

Ja kocham kobiety skromne,

inteligentne i rozsądne,

taką kobietą jesteś TY.

Spełniasz wszystkie moje sny!

***

W dniu Twojego święta,

chciałem Ci powiedzieć,

że jesteś dla mnie najdroższa pod niebem!

***

Z okazji dnia kobiet życzę Ci

zbierania z życia tylko najlepszych wrażeń

i spełnienia wszystkich marzeń.

I aby słońce na niebie

świeciło zawsze tylko dla Ciebie.

***

8 marca Święto Kobiet

więc życzenia składam tobie.

Dużo szczęścia i radości

a w nauce pomyślności.

Miej na ustach uśmiech słodki

w życiu zaś nie doznaj troski.

***

Z bukietem róż nie mogę przyjść

By złożyć Ci życzenia

Lecz w słowach mych jest taka myśl

Niech się spełnią Twe marzenia

Dużo sukcesów oraz radości

Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń

Moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci…

***

Dzień Kobiet to okazja wyjątkowa,

Spa i modna fryzura to rzecz obowiązkowa!

Bukiet kwiatów dać w prezencie,

A buziaków jeszcze więcej!

Śmiej się, tańcz i marzenia spełniaj,

I Każdego ranka wstawaj uśmiechnięta!

***

Bądź zawsze radosna,

bądź zawsze szczęśliwa.

Bądź zawsze szczera,

bądź zawsze życzliwa.

Dbaj dalej o swoje zalety,

ponieważ jesteś ideałem kobiety.

***

Raz na rok jest taki dzień, co przemija

jak najwspanialszy sen.

Życzę Ci, aby więcej takich było

niech co noc coś cudownego Ci się śniło.

***

Każdego roku powtarza się ten cudowny 8 dzień

Pomimo, iż jest zimowy

To przepiękny jak wiosenny sen,

pomimo że jednak marcowy.

W takim dniu każdy Ci życzy,

szczęścia zdrowia i słodyczy.

Ja, przy tej sposobności dorzucę życzenia

radości z życia i miłości.

***

Cóż to byłby za dzień, gdyby nie Ty,

Jeszcze gorsza noc, aż po wszystkie dni.

Chociaż wkurzam Cię często - to jesteś!

Ty, dla której zmieniam się na lepsze.

Dziś 8 marca, a z okazji Twojego święta,

Życzę - abyś cały rok była uśmiechnięta!

***

Jesteś istotą, bardzo niezwykłą.

Jesteś osobą, niebywale energiczną.

Jesteś kobietą niezwykle ambitną.

Tobie powierzam serce moje,

aby ci dało szczęścia za dwoje.

***

By się spełniły Twoje wszystkie życzenia.

By się spełniły Twoje najskrytsze marzenia.

Byś zawsze była zdrowa a ścieżka

przez życie dla Ciebie kolorowa.

***

Doskonałości w każdym calu

Byś nigdy nie czuła smutku i żalu

Uśmiechu na twarzy przez cały rok

Byś do marzeń miała tylko krok

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie

A książę z bajki zbierał je dla Ciebie

W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce

I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…

***

8 marca Święto Kobiet

więc życzenia składam Tobie.

Dużo szczęścia i radości

w życiu samych pomyślności.

Miej na ustach uśmiech słodki

nigdy zaś nie doznaj troski.

***

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia

Zamiarów i marzeń spełnienia,

W działaniu i w pracy – sukcesu.

Niech szczęście pilnuje Twojego adresu,

Jak wierny cień trwa obok stale,

Niech sprzyja Ci wytrwale.

***

Życzę Ci, aby wszystkie plany – nawet te bardzo abstrakcyjne – udało się zrealizować.

Życzę Ci szczęścia – dzięki któremu te zamierzenia staną się realne.

Zdrowia, które pomoże w ich realizacji.

I przyjaciół, z którymi będziesz mogła dzielić radość ze swoich sukcesów.

***

Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,

tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,

tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,

zaś miłości ponad wszystko!

***

Życzę Ci, abyś odnalazła:

w ciszy – swoje myśli i marzenia,

w bliskich Ci osobach – siłę i piękno stworzenia,

w otaczającym świecie – radość istnienia,

w kolorach, smakach i zapachach – wielkość natchnienia,

a w sobie – miłość.

***

Czekam chyba już wiek cały,

Aby wreszcie ujrzeć Cię.

Móc Cię wreszcie wziąć w ramiona

i powiedzieć "Kocham Cię".

Z bukietem róż nie mogę przyjść,

by złożyć Ci życzenia,

lecz w słowach Tych myśli,

niech się spełnią Twe marzenia.

Dużo sukcesów oraz radości,

dużo uśmiechów i spełnienia marzeń,

moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci...

***

Kiedy tylko widzę Cię, nie tylko moje serce drgnie, oglądam Ciebie w zachwycie

i podkochuję się skrycie.

Bogaty i biedny się przekona,

jakim wielkim skarbem jesteś…

Bądź zawsze kochana, piękna jak róża bez wad.

Bądź iskierką w mym życiu, blaskiem słoneczka na niebie...

Tobie kochana moja życzę szczęścia i radości, mało smutku dużo miłości.

***

Ty zamąciłaś w mej głowie,

zawsze myślę o Tobie,

gdy czuje coś w brzuszku podrapie się po uszku,

spojrzę na twe zdjęcie które na mojej ścianie niedługo widnieć będzie,

pomyśle o tym że mi mało,

pójdę do Ciebie i zapukam śmiało,

wejdę do Ciebie na herbatkę i opowiem Ci zagadkę,

zobaczę ten blask w oczach i powiem że to jest to,

na co czekałem lat sto!

***