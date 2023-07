Najlepsze atrakcje Nicei, perły Lazurowego Wybrzeża. Co warto zobaczyć podczas wakacji i urlopu?

Urlop na francuskiej Riwierze — co warto zobaczyć w Nicei?

Plac Massena to centralne miejsce w Nicei, pełne życia i energii. Ten piękny plac jest otoczony eleganckimi budynkami, możemy tu znaleźć między innymi Fontannę Słońca. To idealne miejsce na spacer i odpoczynek.

Urlop w Nicei to przede wszystkim piękna francuska riwiera. Warto jednak odwiedzić także Viueux Nice , czyli stare miasto. To zabytkowa część Nicei, która przenosi nas w czasie. Wąskie uliczki, kolorowe budynki i urokliwe place tworzą niepowtarzalny klimat. Spacerując po tych malowniczych uliczkach, można odkryć liczne sklepiki, restauracje serwujące lokalne specjały i wiele innych atrakcji.

Port Lympia to kolejna atrakcja w Nicei, gdzie można podziwiać piękne jachty i łodzie cumujące w porcie. To idealne miejsce na relaksujący spacer i obserwację morskiego życia.

Plac Garibaldiego to centralne miejsce, gdzie można odpocząć i obserwować przechodniów. Otoczony budynkami w stylu belle époque, jest to miejsce o wyjątkowym uroku.

Atrakcje dla miłośników sztuki i architektury

Znajdą się w Nicei także atrakcje dla miłośników architektury i sztuki. Sobór św. Mikołaja to kolejna ważna atrakcja sakralna, której nie można przeoczyć. Imponujące wnętrze i piękna architektura są zachwycające. Jest to największa prawosławna cerkiew w Nicei. Bazylika Notre Dame to budynek sakralny, który również zachwyca swoją architekturą. Warto odwiedzić to miejsce, aby podziwiać piękno i spokój, jakie oferuje.