Nagrodzono osoby, dla których najważniejszy jest drugi człowiek. Wręczono Oskary Miłosierdzia w ramach plebiscytu „Samarytanin Roku”

Plebiscyt organizowany co roku przez Wolontariat św. Eliasza jest cyklicznym projektem propagowania nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Tytuł „Miłosiernego Samarytanina „ przyznawany jest w dwóch kategoriach – pracownikom ochrony zdrowia, dla których opieka nad chorym to nie tylko zarabianie pieniędzy ale także prawdziwe powołanie, oraz osobom pomagającym bezinteresownie.

- Czasami otaczająca rzeczywistość przeraża. Śmiem twierdzić, że nie tylko mnie. Tym bardziej cenię ten plebiscyt. Gdy podczas gali spotyka się tylu ludzi niosących w świat dobro, pomoc, nadzieję, jakbym budził się ze złego snu. Bo świat jest pełny dobrych ludzi. Po to co roku organizujemy i szukamy w Polsce miłosiernych i przypominamy, że „Miłosierny Samarytaninem jest każdy człowiek, który zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka, jakiejkolwiek by ono było natury”. Jest to cytat za dokumentu „O zbawczym cierpieniu” św. Jana Pawła II – mówi o. Stanisław Wysocki pomysłodawca plebiscytu i założyciel stowarzyszenia św. Eliasza.