Na stadionie Wisły zapłonął znicz Ognia Pokoju. W Krakowie rozpoczęły się Igrzyska Europejskie 2023

To szczególne igrzyska, bo organizowane po raz pierwszy w Unii Europejskiej. To zarazem największe na świecie wydarzenie sportowe w tym roku - powiedział prezydent Duda. - Niech porusza nasze serca i dodaje sił. III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 uważam za otwarte.

Po przekazaniu flagi igrzysk europejskich nastąpiło wciągnięcie jej na maszt przez asystę honorową Wojska Polskiej. Przemówienia wygłosili oficjele, w tym gospodarze igrzysk marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz goście honorowi - przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Spyros Capralos ("witam wszystkich" i "dziękuję Polsko" - to usłyszeliśmy po polsku) i na koniec prezydent RP Andrzej Duda.

Igrzyska z udziałem 370-osobowej reprezentacji Polski potrwają do 2 lipca, a już dziś możemy liczyć na pierwsze medale w kajakarstwie i wspinaczce sportowej. Ogółem zawody zaplanowano w 13 miastach położonych w czterech województwach, przede wszystkim w Małopolsce.

Wcześniejsze wystąpienie Jacka Sasina, który we wtorek złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów, zagłuszały głośne gwizdy i buczenie niosące się po całym stadionie.

Do ślubowania, w które uczestników wprowadził utwór w wykonaniu śpiewaka operowego Andrzeja Lamperta z towarzyszeniem Orkiestry Lwowskiej, przystąpili sportowcy oraz trener Jakub Chojnowski i sędzia Agnieszka Drabik.

Wtedy na płycie stadionu stali już sportowcy z 48 państw (plus ekipa uchodźców), którzy wkroczyli w barwnym korowodzie. To była tylko część z ponad 7 tysięcy zawodniczek i zawodników, którzy wezmą udział w igrzyskach europejskich.

Obejrzeliśmy film prezentujący Małopolskę oraz Kraków, Tarnów, Krynicę-Zdrój, Oświęcim, Nowy Sącz i Zakopane – miasta partnerskie Igrzysk. Film z lotu ptaka pokazywał najpiękniejsze miejsca Małopolski i jej tradycyjne symbole: czerwone korale, ciupagę, obwarzanka. Motyw muzyczny nawiązywał do krakowskiego hejnału.

Wcześniej nastąpiła prezentacja maskotek: Sandra i Krakusek zostały wyłonione w konkursie zorganizowanym w ubiegłym roku, otwartym dla młodych ludzi z całej Europy w wieku od 5 do 15 lat.

Na arenie pojawiło się kolejno siedem ruchomych inscenizacji ilustrujących polskie legendy oraz ważne momenty i postacie z naszej historii. Na płytę stadionu wjechało siedem wozów, każdy w osobnej barwie, nawiązującej do treści przekazu. Nad areną krążył biały orzeł. Muzykę do całości widowiska skomponował Krzysztof Maciejowski.

Dwa największe symbole Krakowa, miasta-gospodarza III Igrzysk Europejskich, to legenda o Hejnale Krakowskim, który do dziś rozbrzmiewa z wieży Kościoła Mariackiego przy Rynku Głównym oraz legenda o Lajkoniku. Nie mogło więc zabraknąć odniesień do tych symboli.

W trakcie imprezy obejrzeliśmy trzy minirecitale. Artystom łączącym je był Tribbs, basista i kompozytor, najmłodsza gwiazda występująca w muzycznej odsłonie ceremonii. Stworzył on w poszczególnych recitalach trzy duety.