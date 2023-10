Na Politechnice Krakowskiej powstało "glebarium". Ma poprawiać świadomość ekologiczną społeczności uczelni

- Glebarium to miejsce specjalnie przeznaczone do dekompozycji biomasy, kompostowania, tworzenia cennej materii organicznej. Zwykle procesy te postrzega się jako mało atrakcyjne, brudne i wyrzuca z przestrzeni publicznej. A przecież są niezbędne w tworzeniu gleby i domykaniu cykli w przyrodzie. Nie możemy zapominać, że gleba odgrywa kluczową rolę w procesach przyrodniczych - mówi dr inż. arch. krajobrazu Kasper Jakubowski, specjalista w dziedzinie projektowania ekologicznych przestrzeni zieleni, znawca i popularyzator tematu "czwartej przyrody", który poprowadził na PK warsztaty z budowy glebarium.

Jak wyjaśnia uczelnia, nazwa "glebarium" nawiązuje twórczo do instalacji artystyczno-ekologicznej pracowni Centrala na wystawie Atropocen (2022), która zainicjowała dyskusję na temat roli "brudnych" procesów w architekturze. Do stworzenia takiej ekologicznej przestrzeni zieleni jak politechniczne glebarium niewiele potrzeba. Studenci PK wykorzystali wiklinowy płotek, którym wyznaczyli granice glebarium na trawiastym kawałku kampusu. Do środka wrzucili kartony, resztki roślinne, opadłe liście, chrust, trawę, żołędzie i orzechy, wióry, a także trochę drewnianych kłód, w których będą też domki dla owadów.